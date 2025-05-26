Ранее глава национального комитета «Победа» в Молдавии Алексей Петрович заявил, что молдавские власти последние несколько лет готовятся к уничтожению памятников Великой Отечественной войны в Молдавии, не включая их в реестр охраняемых. Правда, пока этот реестр не утвержден.
«Мы все-таки искренне надеемся, что молдавские власти не пойдут по варварскому пути борьбы с памятниками, по которому пошли страны Прибалтики, Украина, когда сносятся не просто памятники, а могильные плиты, когда проводится варварское вскрытие могил красноармейцев. Здесь уже вопрос о нравственности, об отношении к памяти своих же предков. Это же ваши предки, в том числе и тех, кто находится у власти. Ваши прадеды и деды сражались против немецко-фашистских завоевателей. Это ваши могилы, и вам их защищать. Если вы их не защищаете, это вопрос не к России, а к вашему нравственному облику и к тому, как вы видите прошлое», — сказал Озеров.
Российский посол подчеркнул, что Россия твердо выступает за то, чтобы, прежде всего, воинские захоронения, захоронения тех людей, которые погибли, защищая свободу и независимость Молдавии и тогда Советского Союза, были защищены всеми законами. «Но здесь, как всегда, не один слой, а их несколько. Нужно, чтобы эти охраняемые памятники действительно охранялись, восстанавливались и соблюдались те нормы законодательства, которые вводятся, потому что можно любые списки составить и в любые реестры внести, а потом это игнорировать», — пояснил он.
По словам Озерова, в России память людей, павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, священна. «Она священна не только для нас, но и для подавляющего большинства жителей Молдавии, которые 9 мая массово вышли, чтобы отпраздновать этот день и чтобы встать в ряды “Бессмертного полка”. И я горжусь тем, что был среди этих людей», — признался посол.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.