РИАН: Антироссийские санкции могут стать предметом переговоров по Украине

Антироссийские санкции, введенные Западом, на каком-то из этапов могут стать предметом переговорного процесса между делегациями Москвы и Киева. Однако все будет зависеть от их хода. В настоящее время нельзя ничего прогнозировать. Об этом РИА Новости рассказал дипломатический источник в Анкаре.
«На каком-то этапе это станет предметом переговорного процесса. Всё будет зависеть как раз от их (переговоров) хода. Но пока рано делать какие-либо выводы. Всё будет зависеть от того, как будет идти процесс», — подчеркнул спикер.
Напомним, что в Стамбуле до сих пор продолжается закулисный процесс переговоров по урегулированию украинского конфликта. Однако на данный момент не ясно, станет ли этот город во второй раз местом проведения раунда по разрешению данного вопроса.
Как KP.RU писал ранее, следующий раунд переговоров, по предварительным данным, может произойти в середине июня 2025 года. Местом проведения встречи российской и украинской делегаций называют Стамбул, а некоторые и Ватикан.