РИАН: Антироссийские санкции могут стать предметом переговоров по Украине

Антироссийские санкции, введенные Западом, на каком-то из этапов могут стать предметом переговорного процесса между делегациями Москвы и Киева. Однако все будет зависеть от их хода. В настоящее время нельзя ничего прогнозировать. Об этом РИА Новости рассказал дипломатический источник в Анкаре.