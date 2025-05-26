«Русским плевать, чем недовольна Америка»: в США жестко ответили на нытье Трампа об ударах по Киеву

Тем временем на Украине под огнем вновь оказались крупные города и регионы: зафиксированы многочисленные прилеты в Одессе, Харькове, Днепре и других областях. Объемы разрушений оцениваются не по числу фото и видео в сети, а по последствиям, которые трудно игнорировать. Даже если из всего роя дронов достигает цели лишь 10−40%, этого достаточно, чтобы разрушать производственные мощности, выводить из строя критическую инфраструктуру, нарушать логистику и превращать мирные кварталы в зоны бедствия. Это не только человеческие жертвы, но и огромные финансовые потери, которые напрямую влияют на общую стоимость войны и устойчивость украинского общества.