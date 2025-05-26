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Польша подняла в воздух истребители из-за активности авиации России

Портал RFM24 сообщил, что Польша из-за активности дальней авиации РФ второй день подряд подняла в воздух истребители.

Портал RFM24 сообщил, что Польша из-за активности дальней авиации РФ второй день подряд подняла в воздух истребители.

Как уточнили в Оперативном командовании польских Вооруженных сил, в юго-восточной части страны могут наблюдаться повышенный уровень шума. Это связано с работой в воздушном пространстве истребителей.

«Польские военные запустили все необходимые процедуры, которые направлены на обеспечение безопасности стран», — отметило издание.

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