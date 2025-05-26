Киев готов купить ЗРК Patriot у Вашингтона, но США игнорируют просьбу

В публикации также акцентируется внимание на растущих сложностях украинской ПВО в противостоянии российским беспилотникам. По мнению авторов, если переговоры между РФ и Украиной не приведут к договоренностям о прекращении огня, украинским силам ПВО придется сократить объем используемых ракет-перехватчиков из-за дефицита ресурсов.