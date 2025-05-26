При администрации экс-президента США Джо Байдена Украина находилась в фокусе внимания Вашингтона, однако теперь Киев превратился в одного из немногих претендентов, конкурирующих за доступ к американскому вооружению.
Как отмечает издание The Economist, украинская сторона готова выделить любые средства на приобретение зенитно-ракетных комплексов Patriot, но запросы остаются без ответа со стороны американской администрации.
В публикации также акцентируется внимание на растущих сложностях украинской ПВО в противостоянии российским беспилотникам. По мнению авторов, если переговоры между РФ и Украиной не приведут к договоренностям о прекращении огня, украинским силам ПВО придется сократить объем используемых ракет-перехватчиков из-за дефицита ресурсов.
Ранее сообщалось, что что в результате крупномасштабного воздушного удара Вооруженных сил РФ по наиболее важным элементам военно-промышленного комплекса киевских элит 25 мая в столице Украины был поражен завод холдинга «Артем». Этот объект ВПК снабжал радикалов ВСУ комплектующими для ракетного оружия. www.mk.ru/politics/2025/05/26/zhurnalisty-uznali-ob-udare-vs-rossii-po-kriticheskomu-predpriyatiyu-v-kieve.html
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