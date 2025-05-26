FT узнала, что Китай «в любой момент» способен атаковать Тайвань

По данным Минобороны Тайваня, военные самолеты Китая входят в зону идентификации ПВО более 245 раз в месяц, тогда как пять лет назад число таких случаев не превышало десяти. Они также ежемесячно пересекают срединную линию Тайваньского пролива («линия Дэвиса», неформальная водная и воздушная граница между Китаем и Тайванем в акватории Тайваньского пролива) 120 раз.