FT узнала, что Китай «в любой момент» способен атаковать Тайвань

Военно-воздушные силы и ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) усовершенствовались до такой степени, что «могут в любой момент перейти от мирных операций к военным», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Минобороны Тайваня.
Как уточнили собеседники издания, операции НОАК теперь включают в себя непрерывную подготовку десантников вблизи портов отправления для возможного вторжения на Тайвань, постоянную готовность авиационных подразделений и развертывание реактивной системы залпового огня PCH-191 с дальностью стрельбы 300 км, способной поразить любую точку острова.
По данным Минобороны Тайваня, военные самолеты Китая входят в зону идентификации ПВО более 245 раз в месяц, тогда как пять лет назад число таких случаев не превышало десяти. Они также ежемесячно пересекают срединную линию Тайваньского пролива («линия Дэвиса», неформальная водная и воздушная граница между Китаем и Тайванем в акватории Тайваньского пролива) 120 раз.
Как уточнил представитель Минобороны острова, присутствие военного корабля дает Китаю возможность начать воздушную атаку без предупреждения. «Благодаря этим передовым военно-морским операциям они сократили расстояние и время до Тайваня», — добавил он.
Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией. Тайбэй, который объявил о независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает с 1980-х годов.
У США нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому Соединенные Штаты могут поставлять в регион оружие для его защиты. Это вызывает напряженность в отношениях с Пекином.
Тайвань во время военных учений обозначил 2027-й как год возможного вторжения китайской армии. Эти же сроки озвучивала бывшая администрация Джо Байдена. По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, действующий президент США Дональд Трамп исключает возможность вторжения, пока Китай возглавляет Си Цзиньпин. Глава китайского МИДа Ван И утверждал, что объединение с Тайванем «не остановить», а попытки сдерживания Пекина в этом вопросе «обречены на провал».