The Economist: Украина перестала быть приоритетным направлением для США

«Проблема в том, что Украина перестала быть приоритетом, как при администрации Байдена, и превратилась всего лишь в одного из многих потенциальных клиентов, конкурирующих за ограниченные производственные мощности при Дональде Трампе», — цитирует материал ТАСС.
Сообщается, что при администрации бывшего президента США Джо Байдена Киев получал поддержку в первую очередь, однако сейчас он входит лишь в число потенциальных покупателей, конкурирующих за поставки.
По информации источника газеты, Украина готова заплатить любые суммы за системы Patriot, но запросы остаются без ответа.
Ранее сообщалось, что лидеры европейских стран не верят, что США остановят поставки оружия на Украину, пока Европа и Киев за него платят.