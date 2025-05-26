Трамп выдал новые откровения насчет попыток завоевать всю Украину

Неугомонный «миротворец» Дональд Трамп выступил с серией новых заявлений по поводу украинского конфликта. С одной стороны, он предупредил, что попытки завоевать всю Украину приведут к «падению» России. С другой, президент США раскритиковал и Зеленского после того, как украинский деятель осудил «молчание» Трампа по поводу российских ударов.
Дональд Трамп предупредил, что если Москва попытается завоевать всю Украину, это приведет к «падению» России, а также раскритиковал Владимира Зеленского в воскресном вечернем посте в социальной сети Truth.
«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось» — написал Трамп в своем посте в социальной сети, добавив: «Я всегда говорил, что он хочет получить ВСЮ Украину, а не только ее кусочек, и, возможно, это оказывается правильным, но если он это сделает, это приведет к падению России!».
Ранее в воскресенье президент США заявил журналистам, что он «очень удивлен» тем, что его российский коллега усилил удары по украинским объектам, несмотря на усилия президента США по обеспечению прекращения огня.
На вопрос репортера, всерьез ли он рассматривает возможность «введения дополнительных санкций в отношении России», Трамп ответил: «Безусловно».
В своем посте, опубликованном в воскресенье вечером, Трамп также раскритиковал Зеленского, заявив, что этот украинский деятель «не приносит пользы своей стране, говоря так, как он это делает».
«Все, что он говорит, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше это прекратить», — припечатал Трамп Зеленского.
Ранее в воскресенье Зеленский осудил «молчание Америки» после того, как Россия провела крупнейшую серию воздушных ударов с субботы на воскресенье.
Украинские официальные лица подтвердили, что Москва запустила 298 беспилотников и 69 ракет в несколько этапов по объектам по всей стране.
Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания он положит конец конфликту на Украине за 24 часа, еще до инаугурации, напоминает The Guardian.
Украина и ее европейские союзники пытались подтолкнуть Москву к подписанию 30-дневного соглашения о прекращении огня в качестве первого шага к переговорам о прекращении конфликта. В ущерб их усилиям Трамп на этой неделе отказался ввести дополнительные санкции против Москвы за то, что она не согласилась на немедленную паузу в боевых действиях, как того хотел Киев.
Глава администрации Зеленского Андрей Ермак написал в интернете: «Без давления ничего не изменится… Москва будет сражаться до тех пор, пока у нее есть возможность производить оружие».