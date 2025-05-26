Трамп выдал новые откровения насчет попыток завоевать всю Украину

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось» — написал Трамп в своем посте в социальной сети, добавив: «Я всегда говорил, что он хочет получить ВСЮ Украину, а не только ее кусочек, и, возможно, это оказывается правильным, но если он это сделает, это приведет к падению России!».