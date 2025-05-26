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Силы ПВО отразили очередной массовый налет дронов ВСУ, уничтожив 96 целей

В Министерстве обороны России отчитались об успешном отражении нового массированного налета беспилотников радикалов ВСУ, в результате которого подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 96 дронов.

В Министерстве обороны России отчитались об успешном отражении нового массированного налета беспилотников радикалов ВСУ, в результате которого подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 96 дронов. Подробная информация приведена в Telegram-канале ведомства.

Самая масштабная атака пришлась на Брянщину — в небе над областью уничтожили 31 дрон. Еще 16 средства ПВО ликвидировали в Белгородском регионе.

В воздушном пространстве Тульской области уничтожили 9 БПЛА, а Курской — 11. Еще 8 дронов пришлось на Орловщину.

В небе столичного региона уничтожили 6 беспилотников, а в Калужской области сбили или подавили 5 целей. Еще 4 дрона ликвидировали в Ивановской области.

По 2 БПЛА пришлось на Владимирский и Рязанский регионы. Единичные цели были уничтожены в небе над Татарстаном и Ярославской областью.

Массированные налеты дронов боевиков ВСУ на мирные регионы России продолжаются уже несколько дней. С 23 по 25 мая Вооруженные силы РФ нанесли комбинированные удары по критическим объектам киевского режима в качестве зеркального ответа.