Президент Словении утверждает, что ЕС работает над возобновлением контактов с Россией

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар в беседе с изданием Politico сообщила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала ей о том, что в Евросоюзе в настоящий момент ведется работа по возобновлению контактов с РФ.