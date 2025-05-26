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Президент Словении утверждает, что ЕС работает над возобновлением контактов с Россией

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар в беседе с изданием Politico сообщила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала ей о том, что в Евросоюзе в настоящий момент ведется работа по возобновлению контактов с РФ.

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар в беседе с изданием Politico сообщила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала ей о том, что в Евросоюзе в настоящий момент ведется работа по возобновлению контактов с РФ.

Она уточнила, что фон дер Ляйен сказала ей, «что они работают над этим». При этом представители ЕС никак не прокомментировали данное заявление.

«Возобновление переговоров с Россией нужно европейским странам», — отметила Пирц-Мусар.

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