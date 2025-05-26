Президент Словении утверждает, что ЕС работает над возобновлением контактов с Россией

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар в беседе с изданием Politico сообщила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала ей о том, что в Евросоюзе в настоящий момент ведется работа по возобновлению контактов с РФ.
Она уточнила, что фон дер Ляйен сказала ей, «что они работают над этим». При этом представители ЕС никак не прокомментировали данное заявление.
«Возобновление переговоров с Россией нужно европейским странам», — отметила Пирц-Мусар.
Читайте также: Польша подняла истребители в воздух из-за активности дальней авиации России.