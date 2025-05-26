На Западе объяснили новые нападки Трампа на Зеленского

Новый критический выпад президента США Дональда Трампа в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского говорит о решении американского лидера выйти из переговоров по Украине. Так считает профессор факультета глобальных перспектив Университета Кертина в Австралии Джо Сиракуса.
«Зеленский знает, что он не может вернуться к американцам за какой-либо помощью, поэтому мне совершенно ясно, что Дональд Трамп умыл руки в отношении Украины», — сказал профессор.
Сиракуса полагает, что американский президент стал равнодушен к украинскому кризису, из-за чего стремится изменить повестку дня.
Накануне глава Белого дома заявил, что все публичные заявления Владимира Зеленского становятся причиной новых проблем для Киева. В связи с этим Дональд Трамп рекомендовал нелегитимному украинскому президенту хранить молчание в интересах своей страны.