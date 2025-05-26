Названа возможная тема следующих переговоров

«На каком-то этапе это (введенные санкции против РФ — прим. URA.RU) станет предметом переговорного процесса. Все будет зависеть как раз от их (переговоров — прим. URA.RU) хода. Но пока рано делать какие-либо выводы. Все будет зависеть от того, как будет идти процесс», — сказал собеседник в разговоре с РИА Новости.