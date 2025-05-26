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Названа возможная тема следующих переговоров

Вопрос о западных санкциях, введенных против России, может быть вынесен на обсуждение в рамках следующих обсуждений между РФ и Украиной. Однако вероятность этого будет определяться динамикой самих переговоров. Об этом рассказал дипломатический источник в Анкаре.

Введенные странами Запада санкции против РФ могут стать одной из основных тем на предстоящих переговорах.

Вопрос о западных санкциях, введенных против России, может быть вынесен на обсуждение в рамках следующих обсуждений между РФ и Украиной. Однако вероятность этого будет определяться динамикой самих переговоров. Об этом рассказал дипломатический источник в Анкаре.

«На каком-то этапе это (введенные санкции против РФ — прим. URA.RU) станет предметом переговорного процесса. Все будет зависеть как раз от их (переговоров — прим. URA.RU) хода. Но пока рано делать какие-либо выводы. Все будет зависеть от того, как будет идти процесс», — сказал собеседник в разговоре с РИА Новости.

В России неоднократно подчеркивали, что страна способна противостоять санкционному давлению, оказываемому странами Запада на протяжении последних лет. В Кремле отмечали, что западные государства не обладают достаточной решимостью признать неудачу санкционной политики в отношении России. Кроме того, в ряде западных стран также высказывались мнения о низкой эффективности введенных против РФ ограничительных мер.

Турецкий колумнист Абдулькадир Сельви высказал мнение, что в случае мирного урегулирования конфликта на Украине с России могут быть сняты санкции. По его мнению международные условия сейчас сильно изменились. Информацию об этом передает «Царьград».