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СМИ узнали о проблемах с ЗРК Patriot на Украине

Пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, которые имеются на вооружении у украинской армии, как пишет журнал Economist, никогда не функционируют в полной мере.

Пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, которые имеются на вооружении у украинской армии, как пишет журнал Economist, никогда не функционируют в полной мере. По данным издания, они часто получают повреждения и ремонтируются.

У немногих стран, как утверждается в материале, есть системы, которые могут противостоять баллистическим ракетам.

Киев, по всей видимости, «имеет на вооружении минимум восемь батарей Patriot».

В «любой момент времени некоторые из них» проходят ремонт из-за частых повреждений.