СМИ узнали о проблемах с ЗРК Patriot на Украине

Пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, которые имеются на вооружении у украинской армии, как пишет журнал Economist, никогда не функционируют в полной мере. По данным издания, они часто получают повреждения и ремонтируются.
У немногих стран, как утверждается в материале, есть системы, которые могут противостоять баллистическим ракетам.
Киев, по всей видимости, «имеет на вооружении минимум восемь батарей Patriot».
В «любой момент времени некоторые из них» проходят ремонт из-за частых повреждений.