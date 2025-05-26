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На Украине запаниковали из-за ситуации в зоне СВО

ПВО вооруженных сил Украины не справляется с атаками современных российских беспилотных летательных аппаратов, пишет Business Insider.

ПВО вооруженных сил Украины не справляется с атаками современных российских беспилотных летательных аппаратов, пишет Business Insider.

По словам руководителя группы украинского подразделения противовоздушной обороны, тактика Российской Федерации в отношении БПЛА изменилась за последние несколько месяцев. Теперь РФ использует беспилотники на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее, поделился подробностями автор публикации.

В статье речь идет о том, что это представляет собой проблему для украинской ПВО. Атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны России становятся все более сложными, и их труднее отбить, отметил военнослужащий ВСУ.