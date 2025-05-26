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Гладков снял с должности главу Грайворонского округа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что Геннадий Бондарев покидает пост главы Грайворонского округа.

Источник: Life.ru

Решение об отставке последовало за волной недовольства, вызванной действиями Бондарева, который распорядился закрыть администрацию села. По словам Гладкова, это создало у местных жителей чувство, что их оставили без поддержки.

Как указано на сайте администрации губернатора и правительства региона, Бондарев занимал должность с марта 2017 года.

Ранее стало известно, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уволил своего зама Александра Нестеренко из-за систематических задержек в сдаче важных социальных объектов. Правоохранительные органы задержали бывшего вице-губернатора, после чего в его доме и кабинете были проведены обыски.