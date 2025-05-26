Авторы статьи отмечают, что в настоящее время Киев оказался лишь в числе тех, кто борется за право купить американское оружие. Так, как уточняется в публикации, киевский режим готов заплатить любые деньги, чтобы приобрести у США зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.