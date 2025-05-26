Украина была приоритетом для США в период правления бывшего главы Белого дома Джо Байдена, однако сейчас ситуация изменилась, написал британский журнал The Economist.
Авторы статьи отмечают, что в настоящее время Киев оказался лишь в числе тех, кто борется за право купить американское оружие. Так, как уточняется в публикации, киевский режим готов заплатить любые деньги, чтобы приобрести у США зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.
В статье также подчеркивается, что украинской системе противовоздушной обороны (ПВО) всё труднее противостоять российским беспилотникам. Обозреватели отметили, что в случае, если на переговорах РФ и Украины не удастся достичь перемирия, то зенитные подразделения ВСУ будут вынуждены сократить количество ракет-перехватчиков.
Напомним, в конце апреля президент США Дональд Трамп рассказал, что Владимир Зеленский попросил его увеличить поставки вооружений для украинских формирований. Глава Белого дома добавил, что глава киевского режима уже три года говорит, что ВСУ требуется больше оружия.