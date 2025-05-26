Гладков заявил об уходе Бондарева с поста главы Грайворонского округа

Стало известно о том, что Геннадий Бондарев уходит с поста главы Грайворонского округа Белгородской области. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков.
«Геннадий Иванович Бондарев покидает место главы Грайворонского округа», — написал он в Telegram-канале.
Как пишет «КП-Белгород», эту должность Бондарев занимал с марта 2017 года. Данная информация также опубликована на сайте администрации губернатора и правительства региона.
Отметим, что ранее Гладков акцентировал внимание на том, что вот уже бывший глава Грайворонского округа закрыл администрацию села, что привело к ощущению «брошенности» у местных жителей.
Как KP.RU писал ранее, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уволил своего заместителя Александра Нестеренко, который также был ответственным за строительство в регионе. Причину он озвучил: огромное отставание от графика в строительстве социальных объектов.