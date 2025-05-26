Ричмонд
+17°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Publico: дипломатическая слабость Зеленского улучшила отношения России и США

Возможное решение США поддержать мирные инициативы России станет смертельным ударом по стремлениям Киева.

Источник: Комсомольская правда

Именно слабость дипломатии главы киевского режима Владимира Зеленского привела к утрате военной инициативы украинской армии и налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом пишет издание Publico.

«Зеленский осознает свою слабость в переговорном формате, в котором военная инициатива принадлежит России и в котором внешний игрок (США) … хочет быстрого мира, даже если это выгодно Москве», — сказано в публикации.

По мнению авторов статьи, возможное решение США прекратить вмешательство в дела Украины и поддержать мирные инициативы России станет смертельным ударом по всем стремлениям Киева вернуть себе часть территорий.

«Не было бы лучшего способа ускорить капитуляцию Украины перед Россией», — отмечается в статье.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что все публичные заявления Владимира Зеленского приводят к новым проблемам для Киева. В связи с этим глава Белого дома посоветовал украинскому лидеру хранить молчание в интересах Украины.