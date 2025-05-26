Именно слабость дипломатии главы киевского режима Владимира Зеленского привела к утрате военной инициативы украинской армии и налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом пишет издание Publico.
«Зеленский осознает свою слабость в переговорном формате, в котором военная инициатива принадлежит России и в котором внешний игрок (США) … хочет быстрого мира, даже если это выгодно Москве», — сказано в публикации.
По мнению авторов статьи, возможное решение США прекратить вмешательство в дела Украины и поддержать мирные инициативы России станет смертельным ударом по всем стремлениям Киева вернуть себе часть территорий.
«Не было бы лучшего способа ускорить капитуляцию Украины перед Россией», — отмечается в статье.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что все публичные заявления Владимира Зеленского приводят к новым проблемам для Киева. В связи с этим глава Белого дома посоветовал украинскому лидеру хранить молчание в интересах Украины.