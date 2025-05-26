Европейские сателлиты уговорили Трампа отсрочить введение болезненных тарифов

Президент Трамп предупредил, что введет 50%-ные пошлины на весь импорт из стран блока в США, заявив, что «переговоры с ними ни к чему не приведут», добавив, что тарифы будут применяться с 1 июня. Дональд Трамп заявил, что он «не стремится к сделке», повторив свое давнее мнение о том, что европейские государства «объединились, чтобы использовать нас в своих интересах».