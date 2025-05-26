Европейские сателлиты уговорили Трампа отсрочить введение болезненных тарифов

Дональд Трамп объявил, что он приостановит действие своих 50-процентных пошлин на товары Европейского союза до 9 июля, после «очень приятного разговора» с главой ЕС Урсулой фон дер Ляйен.
Президент Европейской комиссии объявила в своем посте в социальных сетях, что она разговаривала с Дональдом Трампом и добилась отсрочки, чтобы дать двум сторонам больше времени для переговоров, отмечает The Guardian.
«Европа готова к быстрому и решительному продвижению переговоров», — написала Урсула фон дер Ляйен. «Чтобы достичь хорошей сделки, нам потребуется время до 9 июля».
Брюссель и Вашингтон оказались вовлечены в переговоры в попытке предотвратить полномасштабную трансатлантическую торговую войну после того, как тарифная угроза Трампа в пятницу резко повысила ставки, напоминает The Guardian.
Президент Трамп предупредил, что введет 50%-ные пошлины на весь импорт из стран блока в США, заявив, что «переговоры с ними ни к чему не приведут», добавив, что тарифы будут применяться с 1 июня. Дональд Трамп заявил, что он «не стремится к сделке», повторив свое давнее мнение о том, что европейские государства «объединились, чтобы использовать нас в своих интересах».
Министр финансов Германии Ларс Клингбайль в воскресенье заявил, что он говорил по этому вопросу со своим американским коллегой Скоттом Бессентом.
«Нам нужны не дальнейшие провокации, а серьезные переговоры», — сказал немец газете Bild, добавив, что «тарифы США угрожают экономике США в той же степени, что и экономике Германии и Европы».
Если это повышение будет введено, оно резко повысит действующий базовый тарифный сбор Вашингтона с 10% до 50% и усилит напряженность между двумя мировыми экономическими тяжеловесами. Ранее Трамп приостановил угрожаемое повышение тарифов на три месяца, чтобы дать время для переговоров, дав торговым партнерам время до июля, чтобы договориться о новых условиях, пишет The Guardian.
Последняя угроза повышения ставок в июне привела фондовые рынки в штопор в пятницу на фоне опасений возобновления глобальных экономических потрясений, при этом доллар США также подешевел.
ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров Вашингтона, отправив в прошлом году товаров на сумму более 600 миллиардов долларов и закупив товаров на сумму 370 миллиардов долларов, согласно данным правительства США.
Ларс Клингбайль подтвердил поддержку Германией ЕС в проведении переговоров с США. «Мы, европейцы, едины и полны решимости представлять свои интересы», — сказал немец.
Глава торгового представительства ЕС Марош Шефчович ответил в пятницу, заявив, что блок «стремится к заключению сделки, которая будет выгодна обоим», и что торговые отношения «должны основываться на взаимном уважении, а не на угрозах».
Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин предупредил о последствиях, если будут введены такие тарифы. «Это неожиданность, потому что была пауза до начала июля», — сказал он RTE.
«Все в Европейском союзе действуют добросовестно и хотят урегулирования конфликта с Соединенными Штатами путем переговоров. Торговые отношения между Европейским союзом и Соединенными Штатами являются самыми динамичными и крупными в мире, поэтому тарифы такого уровня или масштаба были бы чрезвычайно разрушительными и привели бы к еще более масштабным потрясениям в мировой экономике», — подчеркнул ирландский премьер.