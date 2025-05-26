Жители округа под Белгородом, который часто атакуют ВСУ, «уволили» его главу: что о нем известно

Гладков уволил Бондарева из-за недостаточной с его стороны реакции на жалобы местных.
Глава Грайворонского округа в Белгородской области Геннадий Бондарев покидает свою должность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, причина — усиливающаяся тревога среди местных жителей. Она вызвана недостаточным вниманием к их проблемам со стороны органов власти. Что известно о Геннадии Бондареве — в материале URA.RU.
Биография Бондарева.
Геннадию Бондареву 64 года. В 1989 году по приглашению районного комитета КПСС он переехал в Борисовку, где занимал различные должности: инструктор организационно-партийного отдела, заведующий идеологическим отделом, а также заведующий отделом организационно-партийной и кадровой работы. В сентябре 1990 года его избрали первым секретарем Борисовского райкома КПСС.
Через год Бондарев основал крестьянско-фермерское хозяйство «Агро», а в декабре 1997-го перешел на работу в ЗАО «Агро-промышленное предприятие “РИФ”», где занял пост исполнительного директора. В декабре 1999 года он стал главой администрации Борисовского района, а в октябре 2001 года — депутатом Белгородской областной думы третьего созыва. Позже, с 2014 по 2016 год, Геннадий Бондарев был главой комиссии по госрегулированию цен и тарифов в Белгородской области. Впоследствии ее преобразовали в соответствующее управление.
С 2018 мужчина занимал пост главы Грайворонского городского округа (с 2017-го руководил одноименным районом). В конце 2023 года совет депутатов Грайворонского городского округа единогласно продлил его полномочия на новый пятилетний срок, однако в 2025 году глава региона Гладков досрочно снял его с должности. Руководя муниципалитетом Бондарев столкнулся с серьезными испытаниями: попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп ВСУ в область, артиллерийские обстрелы и атаки беспилотников.
Почему Геннадия Бондарева сняли с должности.
Геннадия Бондарева уволили с поста главы Грайворонского городского округа из-за нарастающей тревоги среди местного населения. В свою очередь, она вызвана недостатком внимания со стороны муниципальных властей. Вячеслав Гладков сообщил, что недостаточно оперативная реакция местной администрации приводит к дополнительной дестабилизации и без того непростой ситуации в населенных пунктах. Пока неизвестно о профессиональных планах Бондарева.
Ранее Гладков посетил село Мокрая Орловка (Грайворонский округ), где, несмотря на уменьшение числа обстрелов, сельская администрация до сих пор закрыта. Такое решение ранее принял Бондарев. По словам местных жителей, это создает ощущение, что власти не поддерживают людей в селе. Эту точку зрения подтвердил и один из владельцев местного магазина.
«Конечно, тяжело. Тяжело и страшно. Но бросать людей никто не имеет права», — написал Гладков в своем telegram-канале по итогам поездки.
Он также рассказал, что в последнее время обстрелы украинской армии по селу сократились. Так, в апреле противник 33 раза атаковал территорию села беспилотниками, а в мае — пять. Однако во всем приграничье сохраняется непростая обстановка.