Жители округа под Белгородом, который часто атакуют ВСУ, «уволили» его главу: что о нем известно

Через год Бондарев основал крестьянско-фермерское хозяйство «Агро», а в декабре 1997-го перешел на работу в ЗАО «Агро-промышленное предприятие “РИФ”», где занял пост исполнительного директора. В декабре 1999 года он стал главой администрации Борисовского района, а в октябре 2001 года — депутатом Белгородской областной думы третьего созыва. Позже, с 2014 по 2016 год, Геннадий Бондарев был главой комиссии по госрегулированию цен и тарифов в Белгородской области. Впоследствии ее преобразовали в соответствующее управление.