В России оценили возможность восстановления ВСУ в случае перемирия

Аналитик обратил внимание на то, что эту ситуацию не изменят ни прекращение огня, ни новые поставки вооружений для украинской армии из стран Запада. Собеседник издания добавил, что обе армии в настоящий момент застряли «в клинче», и Украина сейчас предпринимает попытки удержаться хотя бы на «ничейной позиции».