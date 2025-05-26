В России оценили возможность восстановления ВСУ в случае перемирия

Военный аналитик Евгений Норин в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут серьезно нарастить численность резервов и восстановить силы в том случае, если Москва ответит согласием на предложенное Киевом 30-дневное прекращение огня.
Как заметил собеседник издания, если переговоры о перемирии завершатся успешно, то непосредственно перед прекращением огня стоит ожидать оживления боевых действий на различных участках линии боевого соприкосновения. Эксперт объяснил это тем, что обе стороны постараются улучшить свои позиции.
По мнению Норина, эти атаки будут носить локальный характер, и они будут направлены на корректировку линий соприкосновения перед заключением соглашения. При этом он уточнил, что эти действия не приведут к стратегическим изменениям.
Аналитик обратил внимание на то, что эту ситуацию не изменят ни прекращение огня, ни новые поставки вооружений для украинской армии из стран Запада. Собеседник издания добавил, что обе армии в настоящий момент застряли «в клинче», и Украина сейчас предпринимает попытки удержаться хотя бы на «ничейной позиции».
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