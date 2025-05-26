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Губернатор Гладков снял с должности главу округа в Белгородской области

В Белгородской области произошли очередные кадровые изменения: Геннадий Бондарев покидает должность главы администрации Грайворонского муниципального округа.

В Белгородской области произошли очередные кадровые изменения: Геннадий Бондарев покидает должность главы администрации Грайворонского муниципального округа. Об этом утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Причины отставки не уточняются, однако ранее Гладков критиковал решение Бондарева закрыть администрацию одного из сёл, что, по его словам, вызвало у жителей ощущение брошенности.

Бондарев возглавлял Грайворонский округ с марта 2017 года. За шесть лет его работы муниципалитет неоднократно оказывался в зоне внимания из-за приграничного расположения и сложной оперативной обстановки.

В своём сообщении губернатор кратко констатировал факт ухода чиновника: «Геннадий Иванович Бондарев покидает место главы Грайворонского округа».

На данный момент не известно, кто станет преемником Бондарева и когда будет назначен новый руководитель. В администрации губернатора и правительства региона пока не прокомментировали дальнейшие кадровые перестановки.

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