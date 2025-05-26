ТАСС: Фидан рассчитывает встретиться с Путиным, Нарышкиным и Мединским

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает, что во время поездки в Москву 26 мая сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, помощником президента Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Об этом со ссылкой на источник в МИД Турции сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что глава внешнеполитического ведомства рассчитывает на прием Путиным, Нарышкиным и Мединским 26 мая, в первый день визита. А на следующий день, 27 мая, планируется встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Кроме того, 26 мая Хакан Фидан планирует провести встречу с «членами совета директоров Российско-турецкого союза предпринимателей».
Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен посетить Россию с официальным визитом. Его приезд запланирован на 26−27 мая. Тогда сообщалось, что турецкий министр встретится с помощником президента РФ Владимиром Мединским и министром обороны Андреем Белоусовым.
Позже стало известно, что Фидан в рамках предстоящего рабочего визита в Москву обсудит с руководством России тему разрешения кризиса на Украине и вновь заявит о готовности Анкары стать посредником на мирных переговорах.