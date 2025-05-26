ТАСС: Фидан рассчитывает встретиться с Путиным, Нарышкиным и Мединским

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает, что во время поездки в Москву 26 мая сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, помощником президента Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Об этом со ссылкой на источник в МИД Турции сообщает ТАСС.