Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в социальных сетях заявил, что Соединенные Штаты Америки не имеют стратегического влияния на действия России на Украине.
По его словам, в настоящий момент у представителей США нет никаких стратегических рычагов давления на то, что РФ делает или не делает на востоке Украины.
«При этом Америка до сих пор является участником конфликта, поскольку финансирует киевский режим», — отметил Макгрегор.
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