Пашинян допустил изменения в конституции Армении для мира с Азербайджаном

«Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию, поскольку считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать», — сказал Пашинян (цитата по ТАСС).