Пашинян допустил изменения в конституции Армении для мира с Азербайджаном

Пашинян подчеркнул, что соглашение необходимо передать в суд для проверки на соответствие законам Армении. По его словам, если суд решит, что документ не соответствует конституции, он лично инициирует изменения, чтобы не упустить шанс на мир.
«Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию, поскольку считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать», — сказал Пашинян (цитата по ТАСС).