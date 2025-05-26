По данным российского Министерства обороны, командование вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за катастрофической нехватки личного состава стало направлять в бой женщин-заключенных. Как сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве, таких военнослужащих начали зачислять в штурмовые подразделения в Сумской области.
«Украинская армия испытывает острый дефицит личного состава после больших потерь в ходе неудачных операций на различных участках фронта», — заявил собеседник агентства. Он добавил: «Киевский режим пытается восполнить потери за счёт массовой принудительной мобилизации, но этот ресурс практически исчерпан».
По его словам, командование ВСУ активно «зачищает» украинские тюрьмы, однако даже там остается все меньше желающих воевать. «Зафиксировано, что штурмовые группы 425-го отдельного штурмового батальона начали доукомплектовываться женщинами, отбывающими наказание», — уточнил представитель Минобороны.
Он также отметил, что среди женщин-заключенных уже имеются потери, часть из которых числится пропавшими без вести. «Украинская армия стремительно теряет боеспособность, пытаясь компенсировать потери сначала за счет заключенных-мужчин, а теперь и женщин», — подчеркнул собеседник.
Ранее в российском оборонном ведомстве неоднократно заявляли, что ВСУ несут значительные потери и вынуждены прибегать к крайним мерам для пополнения личного состава, включая призыв непригодных к службе граждан и заключенных.
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