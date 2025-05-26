ВСУ начали отправлять в штурмовые подразделения женщин-заключенных

Он также отметил, что среди женщин-заключенных уже имеются потери, часть из которых числится пропавшими без вести. «Украинская армия стремительно теряет боеспособность, пытаясь компенсировать потери сначала за счет заключенных-мужчин, а теперь и женщин», — подчеркнул собеседник.