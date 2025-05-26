Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал все высказывания Владимира Зеленского. По словам американского лидера, глава киевского режима не приносит пользы своей стране, говоря так, как он это делает. Трамп заявил, что все, что выходит из уст Зеленского, создает проблемы, и ему это не нравится, и лучше бы это прекратить.