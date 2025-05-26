На Западе оценили нападки Трампа на Зеленского

Австралийский профессор Джо Сиракуса в эфире Sky News Australia оценил критическое заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского.
Сиракуса прокомментировал нападки хозяина Белого дома на Зеленского и сказал, что Трамп решил выйти из переговоров по Украине.
«Зеленский знает, что он не может вернуться к американцам за какой-либо помощью, поэтому мне совершенно ясно, что Дональд Трамп умыл руки в отношении Украины», — поделился своей точкой зрения он.
По мнению аналитика, глава американского государства стал равнодушен к Зеленскому, поэтому он стремится изменить повестку дня.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал все высказывания Владимира Зеленского. По словам американского лидера, глава киевского режима не приносит пользы своей стране, говоря так, как он это делает. Трамп заявил, что все, что выходит из уст Зеленского, создает проблемы, и ему это не нравится, и лучше бы это прекратить.