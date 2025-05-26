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Ветеран СВО стал замглавы Красногвардейского района

Рожков продолжит обучение в рамках кадровой программы.

Источник: Комсомольская правда

Участник специальной военной операции и финалист программы «Время героев Санкт-Петербурга» Александр Рожков назначен заместителем главы Администрации Красногвардейского района. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На новой должности он будет курировать сферу культуры, спорта и молодежной политики, а также возьмет на себя организационные вопросы. Документ подписал губернатор Александр Беглов. Рожков продолжит обучение в рамках кадровой программы.

— Эта должность и задачи, которые предстоит на ней решать, — начало нового пути для одного человека и приток свежих сил в большую команду. Не только района или города, — заявил Беглов.

Глава города подчеркнул, что возвращающимся с фронта важно дать возможность адаптироваться к гражданской жизни. По его словам, опыт, полученный на СВО, пригодится в работе на благо города и страны.

Кадровая инициатива «Время героев Санкт-Петербурга» ориентирована на развитие управленческих навыков у участников и ветеранов боевых действий. Заявки на участие принимаются до 31 мая.