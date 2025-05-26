Ветеран СВО стал замглавы Красногвардейского района

Участник специальной военной операции и финалист программы «Время героев Санкт-Петербурга» Александр Рожков назначен заместителем главы Администрации Красногвардейского района. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
На новой должности он будет курировать сферу культуры, спорта и молодежной политики, а также возьмет на себя организационные вопросы. Документ подписал губернатор Александр Беглов. Рожков продолжит обучение в рамках кадровой программы.
— Эта должность и задачи, которые предстоит на ней решать, — начало нового пути для одного человека и приток свежих сил в большую команду. Не только района или города, — заявил Беглов.
Глава города подчеркнул, что возвращающимся с фронта важно дать возможность адаптироваться к гражданской жизни. По его словам, опыт, полученный на СВО, пригодится в работе на благо города и страны.
Кадровая инициатива «Время героев Санкт-Петербурга» ориентирована на развитие управленческих навыков у участников и ветеранов боевых действий. Заявки на участие принимаются до 31 мая.