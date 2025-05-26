Чем на этой неделе засветились региональные чиновники и экс-чиновники

Марина Быргазова пришла в минимущества в 2019 году. Она уже работала в министерстве в 2012—2016 годах в должности замминистра, потом ушла в администрацию Иркутска. В 2023 году чиновницу уже обвиняли в халатности, и опять у дела был «сиротский след»: Марина Быргазова не смогла освоить выделенные на покупку квартир для 87 человек 167 миллионов рублей. Дело прекратили в связи с истечением срока давности.