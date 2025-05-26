Чем на этой неделе засветились региональные чиновники и экс-чиновники

В Иркутской области за прошедшую неделю произошло три политических события. Два из них широко освещались в прессе, а вот третье прошло почти без обсуждений. А мы обсудим, почему бы и нет?
Погорела на сиротских квартирах.
Главным событием недели стало предъявление обвинения и снятие с должности министра имущественных отношений Иркутской области Марины Быргазовой. Ее обвинили в превышении должностных полномочий с причинением особо крупного ущерба. Следователи считают, что при попустительстве Быргазовой для детей-сирот в Заларях купили 21 квартиру без должного, требуемого законодательством благоустройства. Комиссия на это дело указала в актах, а вот Быргазова заключение комиссии отложила, а акты приема-передачи купленной недвижимости подписала. А потом министерство раздало эти квартиры сиротам из очереди.
Суд отправил Марину Быргазову под запрет определенных действий. Ей запрещено общаться с другими фигурантами дела, обмениваться с ними сообщениями через адвокатов или третьих лиц, кроме следователей, а также использовать средства связи и интернет. Также суд снял Марину Быргазову с должности, но она успела сама подать заявление о сложении полномочий, которое губернатор подписал раньше, чем суд отрешил чиновницу от должности.
Марина Быргазова пришла в минимущества в 2019 году. Она уже работала в министерстве в 2012—2016 годах в должности замминистра, потом ушла в администрацию Иркутска. В 2023 году чиновницу уже обвиняли в халатности, и опять у дела был «сиротский след»: Марина Быргазова не смогла освоить выделенные на покупку квартир для 87 человек 167 миллионов рублей. Дело прекратили в связи с истечением срока давности.
Кстати, должность министра имущественных отношений вполне «расстрельная».
Предшественник Быргазовой Владислав Сухорученко, руководивший министерством с 2016 по 2019 год, несвоевременно объявил закупки квартир для детей-сирот. Дело в отношении него поступило в суд в 2023 году, но осудили за передачу земель в городке ИВАТУ застройщику АЗГИ. А сколько еще министров имущественных отношений погорит на сиротском жилье?
Врио министра имущественных отношений назначен Кирилл Просвирин, бывший при Быргазовой заместителем. Кто следующий?
Тулунские разборки.
Экс-сотрудницу Тулунской администрации Елену Бахареву осудили за махинации при выдаче жилищных сертификатов после паводка 2019 года. Она оформила на двух подысканных для этого дела товарищей документы на утраченное в наводнении жилье. Позднее по этим документам граждане получили жилищные сертификаты, которые участники преступной группы «обналичили» и поделили между собой. Ущерб составил более трех миллионов рублей.
В ходе следствия чиновница вину признала, заключила досудебное соглашение. Ей дали четыре года с отсрочкой до того времени, как ребенку осужденной исполнится 14 лет.
Елена Бахарева работала в мэрии Тулуна юрисконсультом управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям. Процесс в отношении Бахаревой далеко не первый и не последний в череде дел о мошенничествах тулунской администрации с жильем, утраченным в ходе наводнения. В связи с мошенничеством с жильем, по данным прокуратуры и следкома, наследили депутаты Сергей Романенко, Александр Лабекин и Максим Булгаков, экс-начальник отдела по жилью КУМИ мэрии Тулуна Роман Слуднев, мэр Тулуна Юрий Карих.
Экс-мэр хорошо задолжал?
Иркутский блогер Павел Степанов рассказал в своем телеграм-канале, что бывший мэр Иркутска и также бывший депутат Заксобрания Иркутской области Виктор Кондрашов назанимал у знакомых несколько миллионов долларов и не планирует их возвращать. В долги экс-мэр залез в период своего мэрства в 2010—2015 годах.
К примеру, в 2013 году Кондрашов занял миллион долларов у бизнесмена на «нужды бизнеса», который он не бросил, как должен был бы по закону, став мэром. И сейчас бизнесмен требует от Виктора Ивановича около 50 миллионов рублей.
Степанов также вспомнил, что в 2017 году, когда Виктор Кондрашов занимал пост заместителя председателя правительства Иркутской области, один из заимодавцев по суду взыскал с него 10 миллионов. Тогда отдавал Кондрашов деньги путем вычета из зарплаты по исполнительному листу.
В ответ на эту информацию Виктор Кондрашов заявил про «рейдерский захват» его бизнеса, который, похоже, давно переписан на надежных лиц. А у самого Кондрашова, судя по последним депутатским декларациям, нет ни автомобилей, ни земли, ни недвижимости и уж тем более бизнеса.
Чем закончится дело о долге Виктора Кондрашова в миллион «зеленых», пока неизвестно. Судебное заседание по делу еще не назначено.
Не удивимся, если однажды кто-нибудь решит проверить деятельность Виктора Ивановича на посту генерального директора Корпорации развития Иркутской области (КРИО). Возможно, и там найдется интересное…