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Токаев вручил госнаграды двоим деятелям Казахстана

Астана. 26 мая. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил государственного и общественного деятеля Равиля Чердабаева орденом «Отан», а заслуженного деятеля Казахстана, врача Серика Токпанова — орденом «Барыс» I степени, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Касым-Жомарт Токаев вручил государственному и общественному деятелю Равилю Чердабаеву орден “Отан”, заслуженному деятелю Казахстана Серику Токпанову — орден “Барыс” I степени», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что Равиль Чердабаев пользуется уважением в обществе за активное участие в общественной жизни и укрепление государственности.

«Вы внесли весомую лепту в развитие нефтегазовой отрасли. Будучи министром, акимом области и депутатом, Вы добросовестно служили интересам страны. Работая на дипломатическом поприще, Вы содействовали укреплению международного авторитета нашей страны. Вы являетесь автором ряда научных работ, посвященных добыче нефти. Как говорят: “Еңбегімен ер сыйлы” (“По труду и почет”). Ваш трудовой путь служит примером для подрастающего поколения», — отметил Токаев.

Говоря о заслугах Серика Токпанова, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что тот посвятил более 50 лет системе здравоохранения, провел тысячи операций и внес значительный вклад в развитие медицинской науки.

«Вы работаете в системе здравоохранения более 50 лет. Быть врачом — значит быть преданным своей профессии. Это сложная и кропотливая работа. За годы своей трудовой деятельности Вы провели сложнейшие операции и спасли тысячи жизней, став примером истинного служения здравоохранению. Вы внесли огромный вклад в развитие медицинской науки Казахстана. Высокая государственная награда, которую Вы сегодня удостоены, стала результатом Вашего упорного труда на благо страны, подтверждением искреннего признания и благодарности нашего народа», — сказал глава государства.

В завершение церемонии оба награжденных выразили благодарность президенту за то, что были отмечены высокими государственными наградами.