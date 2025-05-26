Токаев вручил госнаграды двоим деятелям Казахстана

«Вы работаете в системе здравоохранения более 50 лет. Быть врачом — значит быть преданным своей профессии. Это сложная и кропотливая работа. За годы своей трудовой деятельности Вы провели сложнейшие операции и спасли тысячи жизней, став примером истинного служения здравоохранению. Вы внесли огромный вклад в развитие медицинской науки Казахстана. Высокая государственная награда, которую Вы сегодня удостоены, стала результатом Вашего упорного труда на благо страны, подтверждением искреннего признания и благодарности нашего народа», — сказал глава государства.