Демешин объявил о новых назначениях в правительстве Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о новых назначениях в строительном блоке региона. О том, кто и какие должности занял взамен уволенных ранее чиновников, он сообщил в своём Telegram-канале.
Исполняющим обязанности зампреда правительства по строительству стал Алексей Колеватых, ранее возглавлявший минстрой Сахалинской области. Пост и.о. министра строительства занял Александр Мелихов, имеющий опыт работы в правительстве Оренбургской области и строительных компаниях.
С должности главы минстроя уволена Анастасия Зотеева из-за несоответствия должности и нарушения контракта. Также регион покинул и.о. зампреда по строительству Виктор Витиник. По словам губернатора, они не решили ключевые вопросы, включая социальные стройки, несмотря на неоднократные указания.
Из-за утраты доверия уволен зампред комитета по делам молодёжи Денис Копышков. Причиной стало размещение кофейных автоматов, зарегистрированных на его родственника, в молодёжных учреждениях, что противоречит закону о госслужбе.
В администрации губернатора также произошли изменения. Сергей Дмитриев назначен замглавы и будет отвечать за внутреннюю и информационную политику, Григорий Закиров займётся помощью воинским подразделениям СВО, а Олег Душутин возглавил управление по обеспечению деятельности губернатора.
«В правительстве должны и будут работать профессионалы, для которых успех дела — в созидании, в реализации наглядного улучшения дел в регионе!» — подчеркнул Демешин.