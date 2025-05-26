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Макрон прилюдно получил пощечину от супруги

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощечину от супруги Брижит во время визита во Вьетнам.

На кадрах видно, как открывается дверь президентского самолета. В этот момент его жена, которую не видно полностью, наносит ему легкий удар.

Французское издание RMC отметило, что подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.

В начале мая агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, Макрон, а также премьер Великобритании Кир Стармер. На кадрах запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы.