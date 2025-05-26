Макрон прилюдно получил пощечину от супруги

В начале мая агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, Макрон, а также премьер Великобритании Кир Стармер. На кадрах запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы.