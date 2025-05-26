Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Молдовы внезапно сменил риторику: жёстко прошёлся по Тирасполю и назвал местную власть преступниками

Премьер-министр Дорин Речан выступил с жёстким заявлением в адрес тираспольского режима, назвав его «преступным» и неконституционным.

Источник: Комсомольская правда

Речан назвал официальный Тирасполь — преступниками, пишет «Первый в Молдове».

Премьер-министр Дорин Речан заявил на сегодняшнем брифинге, что непризнанная тираспольская администрация — «преступники», а цель официального Кишинева — «контролировать соответствующе территорию» левого берега Днестра.

«Напоминаю, там — неконституционный режим. Там — преступники, а не администрация. Цель Молдовы — реинтегрировать Приднестровский регион и контролировать соответствующе территорию», — заявил премьер.

Это был ответ главы кабмина на вопрос о законопроекте, зарегистрированном на левом берегу Днестра, в соответствии с которым, в Приднестровье могут разрешить под предлогом угрозы безопасности отключать жителям интернет и телефон по требованию силовых структур, пишет ТГ-канал @primulinmd.