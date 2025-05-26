Премьер Молдовы внезапно сменил риторику: жёстко прошёлся по Тирасполю и назвал местную власть преступниками

Это был ответ главы кабмина на вопрос о законопроекте, зарегистрированном на левом берегу Днестра, в соответствии с которым, в Приднестровье могут разрешить под предлогом угрозы безопасности отключать жителям интернет и телефон по требованию силовых структур, пишет ТГ-канал @primulinmd.