The Economist: Украина больше не является приоритетом для США

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина являлась приоритетом для США при бывшей администрации Белого дома, однако после прихода к власти Дональда Трампа Киев стал одним из немногих потенциальных покупателей, которые борются за получение вооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское издание The Economist.