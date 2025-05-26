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The Economist: Украина больше не является приоритетом для США

Украина являлась приоритетом для США при бывшей администрации Белого дома, однако после прихода к власти Дональда Трампа Киев стал одним из немногих потенциальных покупателей, которые борются за получение вооружений.

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина являлась приоритетом для США при бывшей администрации Белого дома, однако после прихода к власти Дональда Трампа Киев стал одним из немногих потенциальных покупателей, которые борются за получение вооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское издание The Economist.

Издание отмечает, что Украина готова заплатить США любую стоимость за зенитно-ракетный комплекс Patriot, но Вашингтон игнорирует просьбы Киева.

Украинской системе ПВО становится труднее справляться с российскими БПЛА, информирует The Economist. В том случае, если на переговорах России и Украины не будет достигнута договоренность о прекращении огня, подразделения ПВО Украины будут вынуждены сократить количество ракет-перехватчиков. -0-