Что можно и что нельзя брать с собой на ЦЭ и ЦТ? Ответили в Минобразования

Потенциальным абитуриентам рассказали, что можно и что нельзя брать с собой в аудиторию на ЦЭ и ЦТ. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
По его словам, основное, что необходимо взять с собой, — это пропуск и паспорт. Также следует иметь при себе черную гелиевую или капиллярную ручку. Она нужна для заполнения бланков.
Кроме того, Пищов пояснил, что допустимо на химию и физику брать с собой обычный непрограммируемый калькулятор. Можно взять в аудиторию воду, но с этим связан один нюанс: на бутылке не должно быть этикетки.
Запрещено при этом проносить в аудиторию все средства связи, которые являются источниками хранения и передачи информации. Нельзя иметь при себе также наушники и часы.