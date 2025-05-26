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При стрельбе в Южной Каролине пострадали не менее 11 человек

Пострадавшие были доставлены в больницы в результате стрельбы в Литл-Ривер в Южной Каролине (США).

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек получили ранения и были доставлены в больницы в результате стрельбы в Литл-Ривер в Южной Каролине (США), сообщает агентство Associated Press.

На место происшествия были направлены полицейские и бригады скорой помощи. Местная полиция вскоре после стрельбы назвала это единичным инцидентом и заявила, что риска для общественности нет. Правоохранители пока не предоставили никакой информации о возможных подозреваемых или о том, что привело к стрельбе. О состоянии пострадавших также не сообщается. -0-