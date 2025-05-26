При стрельбе в Южной Каролине пострадали не менее 11 человек

На место происшествия были направлены полицейские и бригады скорой помощи. Местная полиция вскоре после стрельбы назвала это единичным инцидентом и заявила, что риска для общественности нет. Правоохранители пока не предоставили никакой информации о возможных подозреваемых или о том, что привело к стрельбе. О состоянии пострадавших также не сообщается. -0-