Лукашенко: Беларусь высоко оценивает усилия Тбилиси по сохранению суверенитета

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Михаила Кавелашвили и всех жителей этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«На протяжении тысячелетия грузинский народ, который находился на пересечении интересов больших империй, вел упорную борьбу за свою государственность, мужественно защищал самобытность родного края и верил в его светлое будущее», — говорится в поздравлении.
Минск высоко оценивает усилия Тбилиси по сохранению суверенитета и считает, что они обязательно будут содействовать расцвету Грузии, отметил Президент.
«Уверен, многолетняя история дружественных белорусско-грузинских отношений должна стать прочной основой для возобновления взаимовыгодного партнерства между двумя странами, содействовать благополучию наших народов, а также стабильности и безопасности на Евразийском континенте», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Михаилу Кавелашвили крепкого здоровья, счастья и неисчерпаемой энергии, а всем грузинам — мира и согласия. -0-