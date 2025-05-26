Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Беларусь высоко оценивает усилия Тбилиси по сохранению суверенитета

«На протяжении тысячелетия грузинский народ, который находился на пересечении интересов больших империй, вел упорную борьбу за свою государственность, мужественно защищал самобытность родного края и верил в его светлое будущее», — говорится в поздравлении.

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Михаила Кавелашвили и всех жителей этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«На протяжении тысячелетия грузинский народ, который находился на пересечении интересов больших империй, вел упорную борьбу за свою государственность, мужественно защищал самобытность родного края и верил в его светлое будущее», — говорится в поздравлении.

Минск высоко оценивает усилия Тбилиси по сохранению суверенитета и считает, что они обязательно будут содействовать расцвету Грузии, отметил Президент.

«Уверен, многолетняя история дружественных белорусско-грузинских отношений должна стать прочной основой для возобновления взаимовыгодного партнерства между двумя странами, содействовать благополучию наших народов, а также стабильности и безопасности на Евразийском континенте», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Михаилу Кавелашвили крепкого здоровья, счастья и неисчерпаемой энергии, а всем грузинам — мира и согласия. -0-