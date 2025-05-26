Dawn: не менее 13 человек погибли в результате сильных дождей в Пакистане

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 13 человек погибли, 92 получили травмы в течение дня в субботу в результате сильных дождей, обрушившихся на пакистанскую провинцию Пенджаб, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал Dawn.
«По данным Управления по преодолению последствий стихийных бедствий провинции, в субботу в результате сильных дождей, обрушившихся на несколько районов Пенджаба, погибли не менее 13 гражданских лиц, еще 92 человека получили ранения», — говорится в сообщении портала.
Не менее 13 человек погибли, 92 получили травмы в течение дня в субботу в результате сильных дождей, обрушившихся на пакистанскую провинцию Пенджаб, сообщает в воскресенье новостной портал Dawn.
«По данным Управления по преодолению последствий стихийных бедствий провинции, в субботу в результате сильных дождей, обрушившихся на несколько районов Пенджаба, погибли не менее 13 гражданских лиц, еще 92 человека получили ранения», — говорится в сообщении портала. −0-