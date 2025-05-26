Мадуро проголосовал на парламентских и региональных выборах в Венесуэле

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с первой леди республики Силией Флорес проголосовал в воскресенье на парламентских и региональных выборах в Боливарианской экологической школе имени Симона Боливара в Каракасе. Об этом пишет ТАСС.
«Кто бы ни был избран и от какой бы партии, я протягиваю ему руку, чтобы работать вместе», — заявил президент в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Он подчеркнул, что «когда народ голосует, он голосует за мир», и отметил, что день выборов проходит без происшествий, так как «насилие, которое готовили террористы удалось победить». «Мы снова победили жестоких фашистов, которые намеревались взорвать избирательные центры, и нам пришлось усилить охрану избирательных участков», — сказал президент. Мадуро добавил, что 70 международных наблюдателей из 54 стран участвуют в избирательном процессе.
В ходе голосования венесуэльцы изберут 285 депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), 24 губернатора, 260 депутатов законодательных советов. Впервые выборы проходят на спорной с Гайаной территории, где в апреле 2024 года был образован 24-й штат Венесуэлы Гайана-Эссекибо. В новом штате будет избран губернатор, 8 депутатов Национальной ассамблеи и 7 депутатов законодательного совета. Для обеспечения общественного порядка и безопасности выборов в Венесуэле проводится «Операция республика», в которой задействованы более 412 тыс. военнослужащих и полицейских.
Голосование в 15 736 избирательных центрах и 27 713 избирательных участках, оборудованных современной электронной системой, завершится в 18:00 по местному времени (01:00 по минскому времени 26 мая). В случае, если у избирательных участков останутся очереди, голосование будет продлено решением Национального избирательного совета. −0-