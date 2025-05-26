Мадуро проголосовал на парламентских и региональных выборах в Венесуэле

«Кто бы ни был избран и от какой бы партии, я протягиваю ему руку, чтобы работать вместе», — заявил президент в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Он подчеркнул, что «когда народ голосует, он голосует за мир», и отметил, что день выборов проходит без происшествий, так как «насилие, которое готовили террористы удалось победить». «Мы снова победили жестоких фашистов, которые намеревались взорвать избирательные центры, и нам пришлось усилить охрану избирательных участков», — сказал президент. Мадуро добавил, что 70 международных наблюдателей из 54 стран участвуют в избирательном процессе.