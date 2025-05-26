Фон дер Ляйен не убедила Трампа отменить пошлины на экспорт ЕС

Ранее Еврокомиссия сообщила, что США приостановили действие лишь части пошлин на экспорт ЕС. В настоящее время действуют американские пошлины в размере от 10% до 25% на 70% европейского экспорта, включая сталь, алюминий и автомобили. Только за счет них США могут собрать в этом году 100 млрд евро с товаров ЕС против 7 млрд евро, полученных в 2024 году. −0-