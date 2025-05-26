Фон дер Ляйен не убедила Трампа отменить пошлины на экспорт ЕС

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которого заявила, что для достижения сделки по отмене пошлин на европейские товары потребуется время. Об этом пишет ТАСС.
«Хороший телефонный разговор с президентом США. Европа готова продвигаться в торговых переговорах быстро и решительно. Чтобы достичь хорошей сделки, нам потребуется время до 9 июля», — написала фон дер Ляйен в соцсети X.
9 июля истекает срок заморозки американских пошлин на весь европейский экспорт в США.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что США приостановили действие лишь части пошлин на экспорт ЕС. В настоящее время действуют американские пошлины в размере от 10% до 25% на 70% европейского экспорта, включая сталь, алюминий и автомобили. Только за счет них США могут собрать в этом году 100 млрд евро с товаров ЕС против 7 млрд евро, полученных в 2024 году. −0-