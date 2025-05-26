По меньшей мере 2500 случаев заболевания холерой зарегистрировано в мае в столице Судана

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Судана Хайтам Мохамед Ибрагим в субботу объявил о «всплеске» случаев заболевания холерой в столице страны Хартуме на фоне сообщений о том, что в мае было зарегистрировано не менее 2500 случаев. Об этом информирует Синьхуа.