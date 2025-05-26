По меньшей мере 2500 случаев заболевания холерой зарегистрировано в мае в столице Судана

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Судана Хайтам Мохамед Ибрагим в субботу объявил о «всплеске» случаев заболевания холерой в столице страны Хартуме на фоне сообщений о том, что в мае было зарегистрировано не менее 2500 случаев. Об этом информирует Синьхуа.
Министр сообщил в заявлении, что недавний рост заболеваемости холерой в среднем составлял от 600 до 700 случаев в неделю в течение последних четырех недель.
Он объяснил вспышку холеры ухудшением условий окружающей среды и ограниченным доступом к безопасной питьевой воде, вызванным ростом числа возвращающихся жителей после освобождения штата Хартум.
Ранее в этом месяце суданская армия объявила, что она восстановила контроль над Хартумом, освободив его от военизированных Сил быстрого реагирования (СБР). С апреля 2023 года Судан охвачен жестоким конфликтом между суданской армией и СБР.
Министр ожидает, что уровень заболеваемости холерой снизится в ближайшие недели в связи с предстоящим началом кампании вакцинации в нескольких населенных пунктах.
Он отметил, что правительство штата Хартум, учреждения ООН и международные организации создали восемь центров по лечению холеры по всему штату. -0-