МИД Чехии: если США введут пошлины в размере 50%, ЕС должен отреагировать так же

«Если США действительно введут пошлины, мы должны дать понять, что Европа отреагирует на это таким же образом, — сказал министр. — Европа на американское намерение ввести повышенные пошлины не реагирует истерически, но одновременно у нее уже готов ответный пакет экономических мер на действия Вашингтона».