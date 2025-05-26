МИД Чехии: если США введут пошлины в размере 50%, ЕС должен отреагировать так же

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз должен будет ответить на введение Соединенными Штатами 50-процентных пошлин на европейские товары аналогичными мерами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского в эфире Чешского телевидения.
«Если США действительно введут пошлины, мы должны дать понять, что Европа отреагирует на это таким же образом, — сказал министр. — Европа на американское намерение ввести повышенные пошлины не реагирует истерически, но одновременно у нее уже готов ответный пакет экономических мер на действия Вашингтона».
Между тем до момента введения пошлин на европейскую продукцию, по слом главы МИД, с США необходимо вести переговоры о пересмотре этого решения. Оно негативно повлияет на экономику государств и рядовых граждан.
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что будет рекомендовать ввести с 1 июня пошлины в размере 50% на импорт из ЕС. Переговоры с европейским сообществом, по его словам, ведутся безрезультатно. −0-