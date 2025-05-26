Генинспектор ВС ФРГ распорядился полностью оснастить Бундесвер к 2029 году

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) Карстен Бройер распорядился полностью оснастить ВС страны оружием и другой военной техникой к 2029 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
В документе под названием «Директива о приоритетах для повышения готовности», который Бройер подписал 19 мая, говорится, что Германия достигнет цели с помощью средств, полученных в результате ослабления долгового тормоза (правила, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). В директиве Бройер определяет приоритеты в отношении вооружений, которые должны быть приобретены или разработаны в первую очередь, частично отражая приоритеты, ранее изложенные НАТО. Среди них генинспектор называет укрепление истощенной системы противовоздушной обороны Германии, в частности, с целью перехвата беспилотников. В прошлом году источники сообщили Reuters, что НАТО попросит Берлин как минимум в четыре раза увеличить свою ПВО, начиная от систем с большей дальностью, таких как Patriot, до систем ближнего радиуса действия.
Другим приоритетом, как отмечает агентство, является способность наносить глубокие высокоточные удары, эффективно поражая цели на расстоянии более 500 километров и далеко за линией фронта противника. Помимо того, что Бройер настаивает на пополнении запасов боеприпасов, он также выступает за то, чтобы Германия повысила свои целевые показатели по запасам всех типов боеприпасов. Другие приоритеты, перечисленные в документе, включают быстрое расширение возможностей ФРГ в области радиоэлектронной борьбы и создание устойчивой системы «наступательных и оборонительных возможностей» в космосе.
25 марта в ФРГ вступили в силу поправки к Основному закону, которые позволят ослабить так называемый долговой тормоз для финансирования растущих расходов на оборону и создать специальный инфраструктурный фонд общим объемом 500 млрд евро. С предложением отменить ограничения для финансирования расходов на оборону и инфраструктуру ранее выступили консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). −0-