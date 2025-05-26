Генинспектор ВС ФРГ распорядился полностью оснастить Бундесвер к 2029 году

В документе под названием «Директива о приоритетах для повышения готовности», который Бройер подписал 19 мая, говорится, что Германия достигнет цели с помощью средств, полученных в результате ослабления долгового тормоза (правила, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). В директиве Бройер определяет приоритеты в отношении вооружений, которые должны быть приобретены или разработаны в первую очередь, частично отражая приоритеты, ранее изложенные НАТО. Среди них генинспектор называет укрепление истощенной системы противовоздушной обороны Германии, в частности, с целью перехвата беспилотников. В прошлом году источники сообщили Reuters, что НАТО попросит Берлин как минимум в четыре раза увеличить свою ПВО, начиная от систем с большей дальностью, таких как Patriot, до систем ближнего радиуса действия.