Вице-президент Родригес: венесуэльские избиратели поддерживают защиту Эссекибо

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На воскресных выборах венесуэльцы подтвердили свою приверженность защите спорной территории Эссекибо, недавно образованного региона, где впервые выбирается губернатор. Об этом сообщает РИА Новости.
В этот день в стране проходят выборы 285 депутатов национальной ассамблеи, 260 членов региональных советов и 24 губернаторов. Порядок обеспечивают более 490 тыс. сотрудников силовых и гражданских структур. Впервые жители Венесуэлы выбирают губернатора нового административного субъекта — Гуаяна-Эссекибо, созданного в декабре 2023 года по итогам всенародного плебисцита. Также определяются восемь депутатов национальной ассамблеи и семь членов регионального парламента от этого региона. Голосование проходит на территории соседнего штата Боливар, в приходах Сан-Исидро и Далла-Коста муниципалитета Сифонтес, где зарегистрировано 21 403 избирателя, 98,9% из которых являются гражданами Венесуэлы.
Вице-президент страны Делси Родригес отметила, что власти Гайаны должны осознать, что Венесуэла не откажется от своих исторических прав на Эссекибо, спор по которому продолжается с XIX века. Она также указала на то, что действия властей в Джорджтауне часто соответствуют интересам транснациональных компаний, таких как ExxonMobil, а не национальным интересам Гайаны. Процесс голосования проходит спокойно и организованно.
Венесуэла и Гайана на протяжении более 100 лет спорят из-за территории Эссекибо, богатой нефтью. В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения спора, однако в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН для юридического утверждения арбитражного решения 1899 года, которое предоставляет ей контроль над территорией.
Представители венесуэльского правительства в 2024 году приняли участие в заседании Международного суда ООН по этому вопросу, при этом подчеркнули, что не признают его юрисдикцию, и призвали к прямым переговорам с Гайаной. Один из последних инцидентов на границе произошел 1 марта, когда венесуэльский военный корабль вошел в спорные воды. Венесуэльские вооруженные силы отвергли обвинения Гайаны, заявив о выполнении своих функций по обеспечению национального суверенитета и безопасности, добавив, что в спорном районе находились 28 иностранных буровых судов и танкеров с согласия Гайаны. -0-