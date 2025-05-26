Вице-президент Родригес: венесуэльские избиратели поддерживают защиту Эссекибо

Представители венесуэльского правительства в 2024 году приняли участие в заседании Международного суда ООН по этому вопросу, при этом подчеркнули, что не признают его юрисдикцию, и призвали к прямым переговорам с Гайаной. Один из последних инцидентов на границе произошел 1 марта, когда венесуэльский военный корабль вошел в спорные воды. Венесуэльские вооруженные силы отвергли обвинения Гайаны, заявив о выполнении своих функций по обеспечению национального суверенитета и безопасности, добавив, что в спорном районе находились 28 иностранных буровых судов и танкеров с согласия Гайаны. -0-