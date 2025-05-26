МИД Испании допускает введение эмбарго на поставки оружия Израилю

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес намерен предложить участникам министерской встречи в Мадриде ввести эмбарго на поставки оружия Израилю и не исключает возможность введения санкций против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщают «Ведомости».
Встреча, на которой соберутся представители более 20 стран, направлена на «заложение основы» для прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Альбарес отметил, что меры против Израиля могут быть введены в случае продолжения наступления израильских сил в секторе Газа. Он также призвал к снятию блокады на гуманитарную помощь в анклав, подчеркнув, что контроль за этим процессом должен осуществляться ООН, а не Израилем. По мнению министра, долгосрочное сосуществование Израиля и Палестины возможно только при отсутствии альтернативы решению о создании двух государств, при этом Восточный Иерусалим должен стать столицей Палестины.
Альбарес планирует выступить за пересмотр списка индивидуальных ограничений и не исключает возможность применения санкций к любым ответственным лицам, включая Нетаньяху. Он также отметил, что Палестинская национальная администрация является важным партнером для достижения мира с палестинской стороны. В мае 2024 года правительство Испании, а также власти Норвегии и Ирландии признали Палестину как независимое государство. Альбарес намерен оказать давление на Германию, Италию, Францию, Португалию и Бразилию с целью признания палестинского государства. -0-