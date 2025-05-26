МИД Испании допускает введение эмбарго на поставки оружия Израилю

Встреча, на которой соберутся представители более 20 стран, направлена на «заложение основы» для прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Альбарес отметил, что меры против Израиля могут быть введены в случае продолжения наступления израильских сил в секторе Газа. Он также призвал к снятию блокады на гуманитарную помощь в анклав, подчеркнув, что контроль за этим процессом должен осуществляться ООН, а не Израилем. По мнению министра, долгосрочное сосуществование Израиля и Палестины возможно только при отсутствии альтернативы решению о создании двух государств, при этом Восточный Иерусалим должен стать столицей Палестины.