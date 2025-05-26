Две группы анархистов взяли на себя ответственность за обесточивание домов во Франции

По информации префектуры, в субботу около 5.30 мск произошел пожар на электроподстанции RTE в коммуне Таннерон, работающей с напряжением 400 киловольт. Также была повреждена опора линии электропередачи в коммуне Вильнев-Лубе. В связи с происшествием прокуратура начала расследование, квалифицируя инцидент как умышленный поджог. На месте были обнаружены следы легковоспламеняющихся веществ, а основание опоры в Вильнев-Лубе было подпилено, что также указывает на действия злоумышленников.