Две группы анархистов взяли на себя ответственность за обесточивание домов во Франции

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две анонимные анархистские группировки заявили о своей ответственности за повреждение электросети на юге Франции, которое произошло 24 мая и привело к временной потере электроэнергии около 160 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает РИА Новости.
Префектура Приморских Альп, где проходит Каннский кинофестиваль, сообщила о значительном отключении электроэнергии, затронувшем западную часть департамента. Оператор RTE подтвердил, что без света остались 160 тыс. домов, но позже в тот же день электроснабжение было восстановлено.
Анархисты сообщили, что целью их действия было обесточить как кинофестиваль, так и промышленные предприятия. Причинами для диверсии они назвали индустриальное загрязнение и поставки оружия Францией в Украину и на Ближний Восток.
По информации префектуры, в субботу около 5.30 мск произошел пожар на электроподстанции RTE в коммуне Таннерон, работающей с напряжением 400 киловольт. Также была повреждена опора линии электропередачи в коммуне Вильнев-Лубе. В связи с происшествием прокуратура начала расследование, квалифицируя инцидент как умышленный поджог. На месте были обнаружены следы легковоспламеняющихся веществ, а основание опоры в Вильнев-Лубе было подпилено, что также указывает на действия злоумышленников.
Из-за аварии была временно нарушена работа Каннского кинофестиваля, в частности, был прерван показ фильма «Сират» франко-испанского режиссера Оливера Лаше. Восстановление подачи энергии произошло благодаря использованию электрогенераторов. Каннский фестиваль, который открылся во вторник, проходит в 78-й раз и завершился в субботу. -0-