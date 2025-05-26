Какими будут детские соревнования по футболу? Ответил глава футбольной федерации Беларуси

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как будет развиваться детская футбольная школа в Беларуси, рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Николай Шерстнев в проекте «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
До назначения на нынешнюю должность Николай Шерстнев несколько лет занимал пост главы Белорусской федерации футбола. Журналисты спросили, будет ли он совмещать эти должности. Говорить об этом пока рано, ответил заместитель управляющего делами Президента. Но бросать начатое в спорте на полпути Николай Шерстнев не собирается.
«Наша задача — с 6−7 лет взять детей под контроль, дать им возможность соревновательной практики. С 7 до 10 лет у нас уже приняты все положения. С 10 до 17 лет уже в стране выстроена система соревновательная. И я, конечно, не хотел бы, чтобы это все остановилось», — признался Николай Шерстнев. -0-