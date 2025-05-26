Какими будут детские соревнования по футболу? Ответил глава футбольной федерации Беларуси

«Наша задача — с 6−7 лет взять детей под контроль, дать им возможность соревновательной практики. С 7 до 10 лет у нас уже приняты все положения. С 10 до 17 лет уже в стране выстроена система соревновательная. И я, конечно, не хотел бы, чтобы это все остановилось», — признался Николай Шерстнев.