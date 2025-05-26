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«Лучшее место для белорусов зимой». Какие проекты Беларусь и Оман будут развивать вместе

«Это мой второй визит, и я планирую третий. Мы готовы вкладывать деньги в общие проекты в продовольственной безопасности и лесной промышленности. А еще Оман — лучшее место для белорусов зимой», — уверен президент Оманского инвестиционного агентства.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие совместные проекты планируют развивать Беларусь и Оман, рассказал президент Оманского инвестиционного агентства Абдельсалам Мохамед Аль-Муршиди в проекте «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Это мой второй визит, и я планирую третий. Мы готовы вкладывать деньги в общие проекты в продовольственной безопасности и лесной промышленности. А еще Оман — лучшее место для белорусов зимой», — уверен президент Оманского инвестиционного агентства. -0-