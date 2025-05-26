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Премьер Катара: переговоры по сектору Газа зашли в тупик

Аль Тани также отметил, что на переговорах в Дохе возникла ситуация, когда Израиль стремится заключить сделку только для освобождения заложников, удерживаемых в палестинском анклаве, в то время как ХАМАС требует полного завершения конфликта. Он выразил мнение, что переговоры зашли в тупик.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непрямые переговоры между палестинским движением ХАМАС и Израилем по урегулированию конфликта в секторе Газа столкнулись с серьезными трудностями. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил о попытках найти креативные решения, однако ни одно из предложений не оказалось успешным. В частности, была идея убедить ХАМАС согласиться на поэтапный план урегулирования кризиса, приемлемый для Израиля, с созданием механизма мониторинга со стороны Совета Безопасности ООН для временных переговоров о прекращении войны. Это предложение было отклонено Израилем.

Аль Тани также отметил, что на переговорах в Дохе возникла ситуация, когда Израиль стремится заключить сделку только для освобождения заложников, удерживаемых в палестинском анклаве, в то время как ХАМАС требует полного завершения конфликта. Он выразил мнение, что переговоры зашли в тупик.

12 мая палестинские группировки в секторе Газа освободили израильского военнослужащего Идана Александра, который также является гражданином США. ХАМАС после его освобождения подтвердил свою готовность возобновить переговоры о всеобъемлющем и постоянном прекращении огня в Газе. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить израильскую делегацию в Катар после обсуждений со спецпосланником президента США. Однако, по словам премьер-министра Катара, состоявшиеся консультации в Дохе не привели к сближению позиций сторон. 22 мая египетский телеканал сообщил, что Израиль отозвал свою переговорную делегацию из катарской столицы. -0-