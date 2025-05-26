Премьер Катара: переговоры по сектору Газа зашли в тупик

12 мая палестинские группировки в секторе Газа освободили израильского военнослужащего Идана Александра, который также является гражданином США. ХАМАС после его освобождения подтвердил свою готовность возобновить переговоры о всеобъемлющем и постоянном прекращении огня в Газе. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить израильскую делегацию в Катар после обсуждений со спецпосланником президента США. Однако, по словам премьер-министра Катара, состоявшиеся консультации в Дохе не привели к сближению позиций сторон. 22 мая египетский телеканал сообщил, что Израиль отозвал свою переговорную делегацию из катарской столицы. -0-