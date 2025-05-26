Италия призвала не ставить крест на Ватикане как месте переговоров РФ и Украины

После телефонного разговора с президентом США Владимир Зеленский сообщил, что Швейцария и Ватикан рассматриваются как возможные площадки для прямых переговоров между Украиной и Россией. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что Ватикан не был бы удобным местом для встречи двух православных стран, и считает сценарий обсуждения вопросов на католической площадке нереалистичным. -0-