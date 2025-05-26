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Италия призвала не ставить крест на Ватикане как месте переговоров РФ и Украины

Антонио Таяни подчеркнул, что открытый канал с Ватиканом не следует закрывать, так как это место может быть подходящим для мирных переговоров на завершающем этапе.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни отметил, что Ватикан все еще может стать местом для проведения финальных переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Антонио Таяни подчеркнул, что открытый канал с Ватиканом не следует закрывать, так как это место может быть подходящим для мирных переговоров на завершающем этапе.

После телефонного разговора с президентом США Владимир Зеленский сообщил, что Швейцария и Ватикан рассматриваются как возможные площадки для прямых переговоров между Украиной и Россией. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что Ватикан не был бы удобным местом для встречи двух православных стран, и считает сценарий обсуждения вопросов на католической площадке нереалистичным. -0-